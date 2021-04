Vanavond persconferentie: einde avondklok en terrassen open

Critici vragen zich wel af in hoeverre het kabinet zich niet weer te snel positief heeft uitgelaten. Vorige week werd er namelijk ook al voor de persconferentie gesproken over versoepelingen, die uiteindelijk niet doorgingen.

Toch is de situatie nu anders dan in oktober. Er is nu een vaccinatieprogramma gaande, waardoor de cijfers naar alle waarschijnlijkheid alleen maar zullen dalen.

Het optimisme komt vooral omdat een belangrijke voorwaarde voor versoepelingen, het aantal ziekenhuisopnames, zich de laatste week stabiliseert. Momenteel liggen er toch nog zo'n 800 coronapatiënten op de ic's en schommelt het aantal nieuwe patiënten tussen de 200 en 300 per dag. De cijfers zijn vergelijkbaar met de situatie in oktober, toen de horeca juist op slot ging.

Alhoewel de coronacijfers niet per se een positief beeld laten zien, klinkt er een overwegend positief geluid vanuit het kabinet over versoepelingen vanaf 28 april. Het aantal besmettingen is onverminderd hoog, het gemiddelde ligt nog steeds op 7.000 besmettingen per week.

"We hebben veel contact en de signalen zijn dusdanig dat we denken dat het vanavond gaat gebeuren"

Een sector die in ieder geval optimistisch is over vanavond, is de non-food winkelbranche. De ondernemers zijn niet blij met de huidige maatregelen. Consumenten mogen winkelen, maar alleen wanneer ze vier uur van te voren een afspraak hebben gemaakt. Dat blijkt in de praktijk bijna niet te doen. Versoepelingen betekenen voor non-food winkels winkelen zonder afspraak, met 1 klant per 25 vierkante meter.

INretail-directeur Udo Delfgou vertelde vanochtend op Radio 1 dat hij er vrij zeker van is dat ze weer open mogen. "We hebben veel contact en de signalen zijn dusdanig dat we denken dat het vanavond gaat gebeuren."

Later dan 28 april open is volgens INretail niet verstandig. "Als in België op 26 april winkels weer normaal open gaan is dat met de voorjaarsvakantie op komst vragen om trammelant. En de maatschappelijke onrust is al groot."

'Eindtijd terrassen geen oplossing'

Ook de horeca-branche is ervan overtuigd dat zij weer open mogen, zij het met restricties. Volgens RTL Nieuws lieten Haagse bronnen weten dat versoepelingen in de horeca inhouden: maximaal twee gasten uit verschillende huishoudens aan één tafel of meerdere gasten uit hetzelfde huishouden. Per terras mogen er maximaal 50 gasten zitten en er zou ook een vroege eindtijd aan vastzitten. Alleen van 12.00 uur tot 18.00 uur zou je op het terras welkom zijn.

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland staat daar kritisch tegenover. "Ingrediënten voor het heropeningsplan voor terrassen zijn ondernemen zonder restricties: geen eindtijd en geen maximumaantal personen per terras/per tafel. Om rendabel te kunnen exploiteren moeten ondernemers weer voluit kunnen ondernemen", stelt de organisatie.

Burgemeester Halsema roept al langer om de terrassen te openen, omdat het met het mooie weer niet te handhaven is om groepen jongeren de maatregelen na te laten leven. Het Vondelpark wordt regelmatig gesloten omdat het er te druk zou zijn.

Studenten en bezoek thuis

Voor studenten is er hoogstwaarschijnlijk ook goed nieuws: vanaf aanstaande maandag zullen hbo en wo-studenten weer één dag in de week fysiek onderwijs kunnen volgen. Ook gaat het aantal gasten dat je thuis mag ontvangen beperkt omhoog, van één naar twee per huishouden.

De persconferentie is vanavond live te volgen op onze site en Facebook.