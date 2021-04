Woninginbraken in de herfst en winter bijna gehalveerd

De woninginbraken in de stad zijn in de periode van oktober tot maart bijna gehalveerd, ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Dat zou komen door dat mensen vaker thuis zijn vanwege de corona pandemie.

Dat laat een woordvoerder van de politie weten: "Dat er veel mensen thuis zijn en thuis werken heeft een grote impact gehad op de woninginbraakcijfers. Wel zien we een stijging in de online/cybercriminaliteit." Of dit met de coronacrisis te maken heeft kan de politie op dit moment nog niet zeggen.

Uit de cijfers die dataplatform Local Focus bij elkaar heeft verzameld komt naar voren dat er in de periode oktober 2020 tot maart 2021 910 inbraken zijn geregistreerd door de politie. In diezelfde periode maar dan een jaar eerder werden er 1669 woninginbraken gemeld. Dat is een daling van 45.5%.

Nummer 1

Wel blijft de stad aan kop in de provincie. Van de 2307 meldingen, zijn er 910 uit de hoofdstad. Daarmee is Amsterdam goed voor bijna 40% van de inbraken.