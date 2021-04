Ruim 70 veroordelingen voor demonstraties Museumplein

De afgelopen maanden zijn ruim zeventig mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij de rellen tijdens de demonstraties op het Museumplein. Het merendeel is veroordeeld voor openlijke geweldpleging en het negeren van een ambtelijk bevel. Vier personen zijn vrijgesproken.

Gevangenisstraf en gebiedsverbod De hoogste opgelegde straf was zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De straffen zijn opgelegd aan een man uit Purmerend (36) omdat hij op 17 januari onder meer een politiepaard met een ploertendoder sloeg en aan een Amsterdammer (26) die een lid van een aanhoudingseenheid van de politie aanviel op 24 januari. Daanaast werd aan 18 personen een gebiedsverbod opgelegd van zes maanden tot twee jaar. Negen personen mogen niet in de buurt van het Museumplein komen en de andere negen mogen zelfs niet meer in de gemeente Amsterdam komen, tenzij de reclassering daar toestemming voor geeft. Schadefonds Daarnaast moesten ruim 30 mensen een bedrag in een nog op te richten schadefonds storten. De boetes lopen op tot 500 euro per persoon. Het gaat in totaal om een bedrag van 13.5000 euro. Vijf veroordeelden zijn minderjarig, het merendeel komt uit Amsterdam. Van de meerderjarigen komt het grootste deel niet uit de stad. Niet alle strafzaken zijn afgerond: er moet nog aanvullend onderzoek plaats vinden en er moeten getuigen worden gehoord. Komende tijd staan nog meer mensen voor de rechter.

Demonstraties Museumplein Op 17 januari begonnen de eerste acties op het Museumplein. Toen kwamen ongeveer tweeduizend mensen bijeen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Ze scandeerden onder andere 'liefde, vrijheid, geen dictatuur'. Voor deze demonstratie was geen toestemming gegeven. Toen de politie het Museumplein wilde ontruimen ontstonden er rellen en werd er door relschoppers geweld gebruikt tegen agenten, ME'ers en politiepaarden. Cameratoezicht en veiligheidsrisicogebied De weken erna volgden meerdere onaangekondigde acties. In verband met de aanhoudende onrust besloot burgemeester Femke Halsema om 1 februari per direct cameratoezicht op en rondom het Museumplein in te stellen. Dit bevel is tot 29 mei verlengd. Ook werd het het Museumplein en de omliggende straten als veiligheidsrisicogebied aangewezen. De politie kreeg toestemming om personen in het gebied preventief te fouilleren. Tijdens die demonstraties werden wekelijks aanhoudingen verricht.

Beelden relschoppers Uiteindelijk zijn meer dan 900 personen aangehouden. 550 van hen werd aangehouden voor het niet voldoen aan een ambtelijk bevel, ruim 260 voor het overteden van de algemene plaatselijke verordening (APV). In de meeste zaken is een strafbechikking opgelegd. Om de relschoppers op te sporen heeft het OM via verschillende media foto's van hen verspreid. Na publicatie ervan hebben meerdere mensen zichzelf bij de politie aangegeven.