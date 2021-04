Het is Koningsdag! Wat valt er te beleven in de stad?

Café Eik en Linde organiseert dit jaar een Koningsdag livestream . Eigenaar Kasper Verberne startte in het begin van de lockdown op vrijdagen een virtuele bijeenkomst om contact te onderhouden met buurtbewoners en stamgasten. Met Koningsdag is er een speciale editie met DJ Ink'n Boogie.

Normaliter staan jonge muzikale talenten op een kleedje in het park om met hun muziek wat zakgeld te verdienen, maar ook dat kan dit jaar niet. Daarom organiseren vaders Bart Elshof, Reuben Alexander en Mark de Vries dit jaar voor de tweede keer Vondelpark.live . Zo kan het op een digitale manier verder. "Je kunt straks vanuit huis, met een ranja of een biertje, klikkend langs de optredens wandelen. Er zal ongetwijfeld hier en daar een valse noot te horen zijn en dat maakt het puur en echt. Het gaat om het enthousiasme en om al die blije gezichtjes die je straks achter elkaar zal zien", zegt oprichter Bart.

"Het is uitkijken dat de kinderen niet lui worden, want ze hoeven dit jaar maar één keer een optreden te geven"

Balkoningsdag

Net als vorig jaar wordt er in Oost een 'Balkoningsdag' georganiseerd. Op de Zacharias Jansestraat kunnen bewoners zich aanmelden voor een silent disco. Ieder krijgt een eigen koptelefoon en kan dan op zijn of haar eigen balkon dansen. "Normaal is er in de buurt een buurtfestival, maar dat kan nu niet. We wilden toch wat leuks gaan doen met de buurt en daarom zijn we Balkoningsdag gestart", verklaart organisator Marijn. Er zijn al meer dan 160 aanmeldingen.

Handhaving

Omdat het een zonnige dag met temperaturen tussen de 15 en 16 graden zal zijn, kan het te druk worden in de stad. Daar wordt extra op gehandhaafd. Uit voorzorg worden de zij-ingangen van het Vondelpark gesloten en zullen ook andere plekken zoals Amsterdamse Bos en Oosterpark worden gemonitord. Bij drukte worden de parken gesloten.

Wie de coronamaatregelen niet volgt, loopt het risico op een boete. De gemeente zegt ook op het water te handhaven.