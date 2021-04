Slachtoffer bij vechtpartij bedreigd met vuurwapens in West

Bij een vechtpartij op de Sinjeur Semeynsstraat in West is gisteravond met vuurwapens gedreigd. Het slachtoffer van de vechtpartij raakte volgens de politie lichtgewond.

De politie kreeg rond 22.10 uur verschillende meldingen binnen over de vechtpartij. "Het was een ouderwetse knokpartij op straat. Helaas werden daar volgens getuigen ook wapens bij getrokken", laat een woordvoerder van de politie weten. "Het slachtoffer was aanspreekbaar en maakt het goed."

De politie zoekt getuigen en beeldmateriaal van het incident want veel over de daders is niet bekend. Getuigen verklaarden dat twee mannen die bij de vechtpartij betrokken waren op een grijze scooter weggereden zijn. Ook zou een man in een witte Ford bij de vechtpartij betrokken zijn geweest.

Wie tussen 21.00 en 23.00 uur iets opvallends heeft gezien rond de Sinjeur Semeynsstraat wordt verzocht contact op te nemen met de politie.