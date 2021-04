Museumplein vanaf deze week op slot voor vervanging grasveld

Voor de renovatie zullen bankjes en lantaarns op het plein worden vervangen, de fontein zal worden aangepakt en de tramhalte voor het Concertgebouw zal worden vergroend. Maar eerst zal de grasmat worden vervangen. Deze heeft her en der kale plekken en blijkt zo platgedrukt dat het regenwater op veel plekken niet goed meer weg kan lopen.

Hoewel er vandaag een hek om het grasveld is geplaatst en er grote borden met uitleg over de renovatie staan, zijn er nog drie plekken waarbij het hek open is gehouden. Bezoekers die van het lekkere weer willen genieten grijpen dan ook nog hun kans om op het grasveld te dansen, voetballen en picknicken. "Zolang er openingen in het hek zijn en er geen toezichthouders bijstaan die nee zeggen, ga ik lekker nog even zitten." zegt een picknickende bezoeker.