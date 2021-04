Stad NL V De Straten gaat langs bij de bisschop en de krakers in de Ruysdaelstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering bezoeken we de Ruysdaelstraat in Oud-Zuid.

De straat die vernoemd is naar de 17e-eeuwse landschapsschilder Jacob van Ruysdael wordt vandaag door kunstdocent Luca op het witte doek gezet. Kan haar schilderij tippen aan het werk van Ruysdael?

Hier houdt de creativiteit echter niet op. We bezoeken Ger, Ebelina en Lodewijk die met een aantal anderen samenwonen in een woongroep. Zo’n veertig jaar geleden was Ger een van de eerste bewoners die het pand kraakte. Hij maakte de deur open met een koevoet en is nooit meer weggegaan. Sindsdien hebben ze de inrichting eigenhandig aangepast en omgetoverd tot hun eigen utopische leefwereld.

Dat het begrip utopia er voor iedereen anders uitziet, blijkt wel uit het gesprek met bisschop Dick. Hij woont in zijn eigen utopia: de pastorie aangebouwd aan de kerk. Via een een ogenschijnlijk gewone deur in zijn woning betreedt hij de geestelijke wereld.