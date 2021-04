Achtergrond NL V Hoogte-en dieptepunten van de Ombudsman: "Van der Laan schold me 35 minuten lang de huid vol"

Arre Zuurmond, Ombudsman Metropool Amsterdam stopt per 1 september. "Het is tijd voor een opvolger met een bi-culturele achtergrond", vindt hij. "Een rolmodel voor de jongere generatie." Acht jaar lang streed Zuurmond tegen bureaucratie. "Als een soort bezemwagen die fouten van de gemeente herstelt."

"Ik ben een grijze witte man", zegt Zuurmond. "In Zuid weten ze me goed te vinden maar in Zuidoost of Nieuw-West identificeren ze zich daar toch niet voldoende mee. Daar denken ze: dat is weer zo'n man van de Stopera, die vertrouw ik niet. Dus dan komen ze niet." Zuurmond ziet het liefs een vrouw op zijn positie met een andere culturele achtergrond. "Die kan daardoor weer andere groepen aan zich binden."

Ondanks dat imago probeerde de Ombudsman zo laagdrempelig mogelijk te opereren. Hij verkleedde zich als dakloze en ondervond het tekort aan slaapplekken. Ook hield kantoor in zijn caravan aan de stadsranden waar hij werklozen trof en hen hielp bij hun reïntegratietraject. Zuurmond: "Voor 80 procent zijn het kleine zaken. Maar dat zijn er wel 2000 per jaar. Voor mensen is het een enorme verademing als er een keer wél iemand naar ze luistert."

Ombudsman Arre Zuurmond woonde maandenlang op Wallen om de overlast te onderzoeken

Bij de overige 20 procent gaat het om structurele klachten. Zoals de grote overlast door drukte in de binnenstad. Hiervoor ging Zuurmond logeren bij bewoners op het Leidseplein. "Ik heb geen oog dichtgedaan, het is echt onthutsend", zei hij hierover in 2016. Zijn eerste rapportage met brandbrief en video van de overlastsituaties, schoof hij de toenmalige burgemeester Van der Laan onder de neus. Die was daar allerminst van gediend. "Toen ben ik 35 minuten uitgescholden door hem. Van der Laan wilde er absoluut niets van weten. Hij had alles onder controle." Zuurmond vond de houding van van der Laan niet kunnen. "De zweetdruppeltjes liepen me over de rug, maar ik vond het buitenproportioneel. Een absoluut dieptepunt. Ik heb mijn rol te spelen als Ombudsman."

Zuurmond zette door. Hij huurde een huis op de Wallen en woonde daar vier maanden om de overlast grondig te onderzoeken en het aan den lijve te ondervinden. "Het is alsof de Arena leegliep, maar dan 24/7", vertelde hij in 2018. "Schelden, poepen piesen en neuken zo voor je deur."



Het lukte hem uiteindelijk om de overlast op de kaart te krijgen en de gemeente te overtuigen. "Je hebt soms dat ze überhaupt niet accepteren dat er een probleem is en dan maken ze het kleiner. Dus je moet wel drie, vier, of vijf dingen in een paar jaar doen om het muntje te laten vallen. En als ik nu kijk welke maatregelen ze nu nemen op de Wallen, dan heb ik wel veel bereikt."

Hij hoopt dan ook op een schoner Amsterdam dat minder afhankelijk is van toerisme. En met een minder bureaucratisch ambtenarenapparaat. "Ik weet hoe mensen vermalen kunnen worden door bureaucratie. Je moet maatwerk leveren en mensen uit het moeras van de regelgeving trekken, maar ook de structurele oorzaken wegnemen waardoor mensen vast komen te zitten." Het vertrouwen in de overheid is de laatste jaren tanende, vindt Zuurmond. Door de toeslagenaffaire maar ook het wankele en onduidelijke coronabeleid. De politiek moet volgens hem een duidelijk beleid uitzetten en fundamenteel transformeren. "Een overheid die meer een beschermende in plaats van een controlerende en wantrouwen de rol aanneemt, is er nog niet. Maar die grote uitdagingen kosten nu eenmaal meer tijd."