Rutte: besluit over terrassen en avondklok "ongelooflijk spannend"

Vanaf 28 april loopt de avondklok af, mogen terrassen onder voorwaarden open en is het niet meer nodig om te reserveren voor winkels. Verder wordt het zeer dringende advies om maximaal een bezoeker thuis te ontvangen veranderd in maximaal twee bezoekers en mogen studenten vanaf 26 april soms weer naar hun studie.

In zicht

"Het is en blijft voorlopig een balanceeract en daar moeten we heel voorzichtig en zorgvuldig mee zijn", zei Rutte. "Dat maakt ons besluit van vandaag ook zo ongelooflijk spannend." Volgens hem zijn het "eerste voorzichtige stappen" en zijn die verantwoord omdat de daling van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in zicht zou zijn.

Aan bijvoorbeeld de opening van de terrassen zitten dus wel regels verbonden. Zo mogen de terrassen alleen tussen 12.00 en 18.00 uur open, mogen er niet meer dan vijftig terrasbezoekers zitten en mogen er niet meer dan twee mensen aan een tafel zitten, tenzij het om een huishouden gaat.

Niet ineens helemaal

Rutte zei te begrijpen dat andere sectoren, zoals de sportscholen, ook open willen. "De waarheid is, het land kan niet zomaar ineens helemaal van slot. Dat hebben we vorig jaar in de zomer geleerd. We moeten keuzes maken", zei Rutte. Vorige week presenteerden Rutte en De Jonge een stappenplan waarmee ze uiteindelijk terug naar normaal willen.

Vanuit de zorg klonken vandaag bezorgde berichten over de al uitgelekte versoepelingen, omdat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nog steeds hoog is. Ook de deskundigen van het OMT vonden het beter om nog te wachten met versoepelingen. Op vragen van journalisten hierover sprak Rutte van een "aanvaardbaar risico".

Janssen-vaccin

De Jonge maakte tijdens de persconferentie ook bekend dat het vaccineren met het Janssen-vaccin, dat was gepauzeerd, vanaf morgen weer verder gaat.