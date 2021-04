Gezin met baby overvallen door nep-pakketbezorger: "We waren kansloos"

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die vorige maand een gezin met een pasgeboren baby hebben overvallen in hun huis in Zuid. Een van de verdachten doet zich voor als pakketbezorger, op die manier weten de twee de woning binnen te dringen. Het gezin maakt angstige momenten mee tijdens de overval. Zo worden de jonge ouders gescheiden van hun baby en krijgt de vader veel klappen op zijn hoofd te verduren.

Om 07.05 uur op donderdag 18 maart komen twee mannen in beeld op de Veluwelaan in Zuid. Een van de twee haalt een jas tevoorschijn die van PostNL lijkt te zijn en trekt hem al lopend aan. De andere man, die een stuk kleiner lijkt, is zich duidelijk bewust van de camera, want hij duikt helemaal weg in zijn hoodie. ''De twee zijn onderweg naar een appartementencomplex aan de Gaasterlandstraat. Het echtpaar woont daar sinds vorig jaar samen met hun acht maanden oude baby'', zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. ''Ik was nog met de baby op de bank en m'n man lag nog in onze slaapkamer'', vertelt de moeder van het gezien over die ochtend. ''Toen werd er vrij vaak aangebeld. Even later liep mijn man naar de deur toe en toen deed hij de voordeur open en vervolgens hoorde ik al gelijk klappen en twee mannen die begonnen te schreeuwen.'' De vader van het gezin vertelt hoe de twee direct op hem afspringen op het moment dat hij de deur open doet: ''De een komt naar binnen de de ander komt er meteen achteraan en dan worden ze meteen agressief, dan ben je kansloos.''

Quote De woningoverval heeft gelijkenissen met de overval die realityster Amanda Balk begin dit jaar meemaakte anneke de vries politie amsterdam

Een half uur lang zijn de verdachten al dreigend binnen bij het gezin. Ze zijn op zoek naar horloges, geld en andere spullen. Met veel waardevolle spullen op zak vluchten ze weg via de Veluwelaan met de buit in een grote oranje tas. Vanaf daar zijn ze in een grijze auto weggereden in de richting van de President Kennedylaan. Aanhouding ''De woningoverval heeft gelijkenissen met de overval die realityster Amanda Balk begin dit jaar meemaakte. Beide overvallen vonden vroeg in de ochtend plaats en werden uitgevoerd door twee mannen met een opvallend lengteverschil'', zegt de Vries. Ook bij die overval was een kind aanwezig, waren de daders uit op luxe merkspullen en waren zeer gewelddadig. Voor die overval in januari heeft de politie op maandag 19 maart een eerste verdachte aangehouden, dat is een man van 21 jaar oud. Wat zijn rol is, en of hij ook betrokken is geweest bij de overval op het stel met de baby is nog niet duidelijk. De verdachten hebben naast geld uit de spaarpotten van de kinderen meerdere designertassen, dure armbanden en een Rolex-horloge meegenomen. De politie komt graag in contact met mensen die deze spullen onlangs heeft gezien of aangeboden heeft gekregen. De foto's hieronder geven een overzicht van de spullen die zijn buitgemaakt.

Deel van meegenomen buit

Signalementen Op de bewakingsbeelden zijn de gezichten van de twee verdachten helaas niet goed te zien, maar de slachtoffers hebben een vrij gedetailleerde beschrijving kunnen geven. De man met de zogenaamde PostNL-jas is lang, zo'n 1.90. Hij heeft een licht getinte huidskleur, wordt eind twintig geschat en heeft donkere ogen. De tweede verdachte schatten de slachtoffers op 1 meter 70. Hij heeft een donkere huidskleur en volle lippen. Hij was in het zwart gekleed en droeg zwarte sportschoenen.