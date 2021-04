Vier hoogbejaarde ouderen slachtoffer van babbeltruc met nep-agent

Binnen drie maanden zijn vier hoogbejaarden vrouwen, variërend in de leeftijd van 86 tot 93 jaar, het slachtoffer geworden van een babbeltruc waarbij iemand zich aan de telefoon voordoet als politieagent. De vrouwen wonen in Amsterdam en Amstelveen. De verdachten op de beelden die de politie heeft vrijgegeven in het opsporingsprogramma Bureau 020 nemen geld op of betalen spullen met gestolen bankpassen die zijn buitgemaakt door middel van zo'n babbeltruc.