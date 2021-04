"Supermarkt in Zuid twee keer overvallen door mogelijk dezelfde verdachte"

Twee jonge medewerkers van een supermarkt aan de Zeilstraat in Zuid zijn begin deze maand opgeschrikt door twee gewapende overvallen. Beide keren staat er vanuit het niets een verdachte met een vuurwapen naast de kassa die geld uit de lade eist. Omdat de twee overvallen qua werkwijze en signalement erg op elkaar lijken houdt de recherche er rekening mee dat mogelijk dezelfde persoon verantwoordelijk is voor de overval. In het opsporingsprogramma Bureau 020 heeft de politie beelden vrijgegeven van de twee overvallen.

Op zaterdag 3 april rond half zeven in de avond vindt de eerste overval plaats. Op beelden is te zien hoe de verdachte op een fiets komt aangereden vanuit de Veerstraat. Hij steekt de Zeilstraat over stapt af voor de supermarkt. ''Bij de zelfscankassa's is een 16-jarige medewerkster bezig klanten te helpen met afrekenen, niet wetende dat ze binnen enkele ogenblikken een vuurwapen op zich gericht krijgt en onder bedreiging de kassa moet leeghalen'', zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

''Het is een traumatische ervaring geweest voor de medewerkster. Er wordt tegen haar geschreeuwd, er wordt aan haar haar getrokken en ze krijgt een vuurwapen op zich gericht. Deze man moet zo snel mogelijk van de straat'', zegt de Vries. De overvaller vertrekt niet meteen zodra het geld in de tas zit. Voordat hij de winkel verlaat haalt hij opnieuw het vuurwapen tevoorschijn en richt dat op klanten die bij de zelfscan kassa's staan te wachten. Daarna loopt hij terug naar zijn fiets en met het vuurwapen nog in zijn rechterhand fietst hij weg over de Zeilstraat in de richting van het Hoofddorpplein.

Tweede overval

Ruim een week later, op dinsdag 13 april rond 18.00 uur, is het weer raak bij dezelfde supermarkt aan de Zeilstraat. Wederom komt een verdachte aangereden op een fiets, deze keer vanuit de richting van het Hoofddorpplein. Hij parkeert de tweewieler op de stoep en blijft daar een paar minuten rondhangen. Eventjes loopt hij de hoek om de Veerstraat in, maar komt dan terug en loopt in de richting van de ingang van de supermarkt.

Deze keer is de verdachte een stuk beter in zijn gezicht te zien. Een medewerkster is bezig met afrekenen als de man binnen komt lopen. In zijn rechterhand draagt hij een vuurwapen, in zijn linkerhand een tas die hij op de counter gooit. Een nietsvermoedende klant wil na het afrekenen naar buiten lopen, maar wordt terug de winkel in geduwd. Als het geld uit de lade in de tas zit verlaat de dader de winkel, stop het vuurwapen tussen zijn broeksband en fietst weg in de richting van de Zeilbrug.

Opvallende tatoeages

''Er is een aantal opvallende zaken waaraan deze verdachte herkend zou kunnen worden", zegt de Vries. "Hij heeft een opvallende tatoeage in zijn nek. Hij droeg een oranje hesje met achterop een opschrift met 'hou 1,5 meter afstand' en hij droeg een pet met het opschrift 'Jack Daniels', het whiskeymerk."

Voor de eerste overval is de verdachte ook vastgelegd door een camera in een supermarkt aan de Amstelveenseweg, hierop is de tatoeage in zijn nek goed te zien.