Opluchting na uitspraak jury in zaak-George Floyd: 'Eindelijk een keer justice, dit is de eerste stap"

Voormalig agent Derek Chauvin is in de Amerikaanse stad Minneapolis schuldig bevonden aan de dood van George Floyd. In Amerika gesproken van een keerpunt in de geschiedenis, maar de gevoelens rondom de veroordeling zijn gemengd. Ook in Amsterdam, waar de moord op Floyd vorige jaar veel teweeg bracht.

George Floyd kwam vorig jaar in Minneapolis om het leven door politiegeweld, nadat hij door agenten werd verdacht van het betalen met een vals briefje van twintig dollar. Tijdens de arrestatie drukte agent Chauvin ruim negen minuten zijn knie op de nek van Floyd, die daarop stierf. De videobeelden van de arrestatie, waarin je Floyd meermaals 'I can't breathe' hoort zeggen, gingen de wereld over. Ook zorgde de spraakmakende dood van Floyd wereldwijd tot protesten tegen politiegeweld en racisme. Zo ook in Amsterdam, waar duizenden demonstranten zich verzamelden op de Dam. Na juryberaad van ruim 9 uur werd er met vreugde gereageerd buiten op de veroordeling van Chauvin. Omdat het rechtssysteem van de VS altijd coulant is geweest voor agenten die geweld toepassen, wordt deze uitspraak in de hele VS gezien als doorbraak. ''Dit kan een eerste kans zijn om echt systemisch racisme aan te pakken'', zei president Biden in zijn gesprek de familie van George Floyd.

Gemengde gevoelens Ondanks de vreugde is de veroordeling van de witte agent nog altijd uitzondering. Voormalig president Barack Obama liet dan ook weten dat hij meer actie nodig vindt. “We weten dat echte rechtvaardigheid over veel meer gaat dan een vonnis in één rechtszaak.” Ook Jahkini Bisseling, die we in juni 2020 al spraken naar aanleiding van de antiracismeprotesten, reageert met gemengde gevoelens op de uitspraak van ex-agent Chauvin. ''De veroordeling is zeker een win-momentje, maar racisme in Amerika is institutioneel. Chauvin is maar één persoon binnen een heel groot systeem en je blijft verhalen over politiegeweld tegen mensen van kleur zien. Toch zijn mini-stapjes als deze zeker stapjes in de goede richting.''

Zo ziet ook een van de initiatiefnemers van de demonstratie op de Dam, Mitchell Esajas, dat. Hij hoopt dat de demonstraties zoals op de Dam een klein stukje hebben bijgedragen aan de maatschappelijke bewustwording die tot deze veroordeling hebben geleid. ''Ik zie het als een positieve ontwikkeling die in de Amerikaanse context sowieso bijzonder is al. In 98,3% van de geweldsdelicten van de politie vindt deze veroordeling namelijk niet plaats. Maar helaas is het probleem van politiegeweld hiermee niet opgelost. Ironisch genoeg werd er 1 minuut voor de veroordeling nog een 16-jarig zwart meisje doorgeschoten door een politieagent in de Amerikaanse staat Ohio.'' De veroordeling, waarvan we de straf überhaupt nog moeten afwachten, is volgens Mitchell een uitzondering op de regel.

Joshua Kotadiny, die in juni 2020 een vredesmars tegen racisme in Zuidoost initieerde, ziet de veroordeling van Chauvin wel degelijk als een historische doorbraak. ''Politiegeweld in Amerika vindt nog dagelijks plaats, maar met deze zaak wordt er een duidelijk signaal afgegeven. Deze veroordeling zal in zijn ogen dan ook bijdragen aan het gevoel van veiligheid op straat. ''Na jarenlang schreeuwen wordt de zwarte gemeenschap gehoord, er is eindelijk een keer justice. Politiegeweld werd nooit echt gehoord, maar nu word er antwoord op gegeven. Deze veroordeling laat zien dat het afnemen van een leven gewoon echt niet kan.'' Toch zegt ook Joshua dat we er nog lang niet zijn. ''Dit is de eerste stap, maar het is belangrijk om naar de basis te blijven kijken. Het zijn interne processen binnen de politie die aangepast moeten worden. Het is belangrijk dat er focus komt op meer zelfbeheersing.''

De advocaat van de familie Floyd liet de media al eerder weten dit vonnis te zien als een keerpunt in de geschiedenis. “Het vonnis gaat veel verder dan deze stad en heeft aanzienlijke gevolgen voor het land en zelfs de wereld. Gerechtigheid voor zwart Amerika is gerechtigheid voor heel Amerika. Deze zaak geeft een duidelijk signaal af waarvan we hopen dat het duidelijk wordt gehoord in elke stad en elke staat. Maar hier houdt het niet op. Laten we niet vergeten dat de andere drie officieren hun eigen rol speelden bij de dood van George Floyd en ook nog steeds verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun daden.”