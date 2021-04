Stad NL V Het Jongerencultuurfonds is er als je dans- of muziekles niet kunt betalen

Ouders van minima-gezinnen hebben niet altijd genoeg geld om hun kinderen naar dans- of muziekles te kunnen sturen. Het Jongerencultuurfonds Amsterdam is opgericht om juist de kinderen uit deze gezinnen te helpen. Door een subsidie van het fonds kon Jamil Standar uit de Pijp danslessen gaan volgen. Inmiddels is hij zelf leraar op de dansschool waar hij als achtjarige begon met dansen. Wij Zijn Amsterdam ging bij hem langs.

"We ondersteunen de gezinnen door lesgeldvergoeding voor culturele activiteiten aan te bieden", vertelt Elvira d'Agrella van het JCFA. "Dit kan muziek zijn, zang, dans, theater, maar ook dj-lessen, brassbandlessen of boetseren. Cultuur is een breed begrip en er valt dus veel onder. Per kind vergoeden we 450 euro per jaar."

Quote "In de toekomst hoop ik mee te kunnen doen aan dansshows en series. Zolang het maar met dans te maken heeft" Jamil Standar, danser

Jamil volgt sinds zijn achtste danslessen met behulp van het fonds. "Mijn zusje danste hier al voor mij, ik zat toen nog op voetbal", vertelt hij. Na zijn eerste danslessen raakte hij overtuigd om verder te gaan en de schijnbewegingen op het voetbalveld ruilde hij in voor danspassen in het Global Dance Centre van choreograaf Nicholas Shaker. Tegenwoordig geeft de 16-jarige Jamil zelf dansles, bij de dansschool van Shaker.

Quote "Onze missie is om ieder kind een kans op kunst te geven" Elvira D'agrella, Jongerencultuurfonds Amsterdam

"Ik ben super trots op Jamil", vertelt Shaker. "Hij is natuurlijk super jong, is helemaal bezig met TikTok en hij zit in de nieuwe generatie. Ook de meiden zijn helemaal gek op hem, dus hij moest wel bij ons komen", zegt Shaker lachend. Een jonge leerling van Jamil zegt: "Ik vind mijn leraar helemaal toppie!" En ook een ander meisje is enthousiast: "Hij danst heel goed, hij leert me heel veel." "Het JCFA maakt zo veel mogelijk, want kinderen kunnen bijvoorbeeld gaan dansen, zingen of een muziekinstrument bespelen" zegt Shaker. "Dat jongeren in deze tijd het cultuurfonds hebben is een droom."

"In de toekomst hoop ik mee te kunnen doen aan dansshows, series, het maakt mij eigenlijk niks uit. Als het maar met dans te maken heeft" zegt Jamil. Elvira hoopt met het fonds nog aan veel van dit soort dromen te kunnen bijdragen. "Onze missie is om ieder kind een kans op kunst te geven, dus we hopen in de toekomst nog zoveel mogelijk kinderen en ouders te bereiken." Wil je meer weten over het Jongerencultuurfonds: kijk dan hier.