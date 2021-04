Gewapende overval op parfumerie Buikslotermeerplein, verdachten zijn al aangehouden

Vanochtend rond 09.00 uur heeft er een gewapende overval op parfumerie Douglas op het Buikslotermeerplein plaatsgevonden. Alle drie de verdachten zijn al aangehouden. Volgens een getuige is er een waarschuwingsschot door de politie gelost, er zijn geen gewonden gevallen.

De politie kon nog weinig vertellen over de overval. Of de verdachten er aanvankelijk met een buit vandoor gingen is ook niet duidelijk.