Aantal meldingen van discriminatie in Amsterdam verdubbeld

Het aantal meldingen van discriminatie in de regio Amsterdam is het laatste jaar meer dan verdubbeld ten op zichte van 2019. Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) zag het aantal meldingen stijgen van 595 naar 1309.

Ruim de helft van de meldingen ging over discriminatie op basis van herkomst of huidskleur. Dit aantal steeg fors, van 318 meldingen in 2019 naar 944 meldingen in 2020.

Anti-Aziatisch racisme

Volgens het meldpunt kwam een deel van de stijging door meldingen over het omstreden lied Voorkomen is beter dan Chinezen , dat dj Lex Gaarthuis vorig jaar uitzond op Radio 10. Het aantal meldingen over anti-Aziatisch racisme steeg het afgelopen jaar van tien naar 523 meldingen.

Ongeveer een kwart van de meldingen op grond van herkomst en huidskleur gaat specifiek over antizwart-racisme. Halverwege 2020 was er een grote demonstratie op de Dam van Black Lives Matter waarbij duizenden mensen zich uitspraken tegen discriminatie en racisme. Volgens het meldpunt is de onvrede op dit onderwerp terug te zien in het groeiende aantal meldingen.

Geweld en bedreiging

Het aantal meldingen van geweld en bedreiging nam voor het tweede jaar op rij toe. In 2019 werden er 53 meldingen van bedreiging ontvangen, terwijl dit in 2020 verdubbelde naar 107 meldingen. Het ging hierbij volgens het meldpunt vooral (meer dan 70 procent) om bedreiging vanwege afkomst en huidskleur. In 2019 kwamen 20 meldingen binnen over geweldsincidenten. Dit aantal groeide naar 45 meldingen in 2020.

Volgens het meldpunt is de arbeidsmarkt nog altijd het grootste discriminatieterrein. In de regio Amsterdam werden 161 discriminatievoorvallen op de arbeidsmarkt gemeld. Het ging daarbij vaak om discriminatie op basis van afkomst of huidskleur, geslacht, leeftijd, beperking of chronische ziekte en godsdienst. De meeste meldingen vinden plaats op de werkvloer, gevolgd door discriminatie tijdens het werving- en selectieproces en discriminatie bij uitstroom (bijvoorbeeld een ontslagprocedure).