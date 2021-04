Ajax maakt misstap tegen Utrecht, Ajax-AZ waarschijnlijk geen kampioensduel

Ze hadden een grote stap kunnen zetten in de richting van het landskampioenschap, maar Ajax verloor vanavond twee punten in het inhaalduel tegen FC Utrecht. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-1. De kans dat Ajax zondag kampioen wordt is daarmee enorm geslonken. Dat kan alleen als PSV zaterdag punten verspeelt tegen FC Groningen. Anders is de volgende mogelijkheid om het kampioenschap binnen te halen op 2 mei thuis tegen FC Emmen, dan moet zondag wel worden gewonnen van AZ.

De wedstrijd tegen Utrecht zou eigenlijk op zondag 7 februari gespeeld worden maar dieging niet door vanwege hevige sneeuwval. Ondanks dat er geen publiek bij de wedstrijd aanwezig zou zijn vond de KNVB het niet verantwoord om spelers de weg op te sturen. Ajax, die zondag nog feest stond te vieren in De Kuip met de KNVB Beker in hun handen, begon sterk aan de wedstrijd en drukte FC Utrecht in de openingsfase met de rug tegen de muur. Het was echter Utrecht die op voorsprong kwam via een strafschop na een overtreding van Tagliafico op Kerk. De scheidsrechter zag niks in een penalty, maar na tussenkomst van de VAR ging de bal toch op de stip en werd binnen geschoten door Gustafson. Kudus in de basis Mohammed Kudus begon in de basis. De Ghanees is alweer een paar weken terug van een blessure, maar kon sindsdien niet standaard op een basisplaats rekenen. Davy Klaassen begon op de bank net als Antony.