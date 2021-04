Stedelijk in gesprek met conservator na berichten over grensoverschrijdend gedrag

Het Stedelijk Museum gaat in gesprek met een in augustus aangenomen conservator na berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag op kunstacademies. Volgens die berichten werd de werknemer in kwestie in de zomer van 2019 bij zijn vorige werkgever ArtEZ op non-actief gezet, nadat studenten en oud-studenten een brandbrief hadden verspreid over de onveilige werksfeer op afdeling die hij leidde.