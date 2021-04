Ten Hag hard voor Ajax: "Slechte instelling, het gaat niet op 99 procent"

Trainer Erik ten Hag baalt van het gelijkspel van Ajax tegen FC Utrecht (1-1). "We hadden ook te veel klagers op het veld staan. We lieten FC Utrecht in de wedstrijd komen."

Zijn ploeg kwam niet verder dan een gelijkspel en moet daardoor het titelfeest mogelijk een week uitstellen. "Maar we begonnen heel matig aan de wedstrijd. Onze organisatie was niet goed, niet in balbezit en niet na balverlies." Dat het in de eerste helft niet liep, had volgens Ten Hag een duidelijke reden. "De eerste helft: een slechte instelling. Het gaat niet op 99 procent, het zal op 100 procent moeten. We gingen klagen, dat moeten we niet doen. We moeten duels winnen, geconcentreerd voetballen."

Tweede helft

"Tweede helft totaal ander Ajax, zowel in balbezit als balbezit tegenstander. Dan komt Utrecht er niet meer aan te pas", zegt Ten Hag. Davy Klaassen scoorde in de tweede helft, maar volgens de arbitrage en de VAR stond de middenvelder buitenspel, maar op de beelden was te zien dat dat niet het geval was. "We hadden de gelijkmaker al gemaakt, maar die hebben we twee keer gemaakt heb ik begrepen." De trainer zag het gelijkspel niet aankomen. "Maar het is wel verklaarbaar, want er staan een paar hele jonge jongens in het veld die onder de maat bleven."

Er is nog een kans dat Ajax zondag kampioen wordt, namelijk als PSV punten verspeelt tegen FC Groningen. Gebeurt dat niet, dan is de volgende reële mogelijkheid op 2 mei thuis tegen FC Emmen. Er moet dan aanstaande zondag wel van de Alkmaarders gewonnen worden.

