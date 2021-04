1,9 miljoen archiefstukken over slavernij digitaal te bekijken: "Een zegen voor onderzoekers"

Vanaf vandaag kan iedereen zelf speuren in het Nederlandse slavernijverleden. Online zijn sinds vrijdag 1,9 miljoen archiefstukken uit de koloniale tijd in te zien. Het gaat onder meer om documenten als scheepsjournalen, plantagelijsten en brieven.

Het materiaal is afkomstig uit de archieven van de West-Indische Compagnie, het slavenhandelaarsbedrijf Middelburgse Commercie Compagnie, de Sociëteit van Berbice, de Sociëteit van Suriname en het bestuur van de Nederlandse Bezittingen ter kuste van Guinea.

Quote

"Veel van het materiaal is niet eerder onderzocht'', zegt slavernijhistoricus en schrijver Leo Balai, die voor zijn werk veel gebruikmaakt van koloniale archiefstukken. "Zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen kun je de informatie nu vinden.''

Voorheen moest de historicus naar het Nationaal Archief in Den Haag rijden om de archiefstukken in te zien. "Nu kan ik op elk moment van de dag vanuit mijn studeerkamer archiefstukken bekijken.''

Het conserverings- en digitaliseringswerk heeft zo'n acht jaar geduurd, maar het werk is nog niet afgerond, zegt Balai. "Het grote deel van de documenten is in oud-Nederlands geschreven. Dat gaan ze nu ook vertalen''.