Stad NL V SOEP buiten je bubbel: barvrouw Woody's in gesprek met ambassadeur 4 & 5 mei-comité

In SOEP buiten je bubbel praten twee Amsterdammers - die elkaar normaal misschien niet zo snel zouden ontmoeten - met elkaar over thema's die betrekking hebben tot 4 en 5 mei. Thema's zoals vrijheid, vieren, moed, herdenken en je eigen gedachtes daarover. De inhoud van het soepblik bepaalt waar de gasten het over zullen hebben.

In deze aflevering, nummer één van de negen, zitten Mariska Spelt, barvrouw bij feestcafé Woody's en Paul Willemse van het nationaal comité 4 & 5 mei met elkaar aan tafel om te praten over het thema vrijheid. Dit gesprek voeren ze onder het genot van de Vrijheidssoep, die speciaal is ontwikkeld voor 5 mei. De soep is dit jaar gemaakt door chef en schrijfster Yvette van Boven.

Nadine van Ginkel/ AT5

Quote "Ik help geen mensen zoals u dat doet, maar dit zet mij wel aan het denken" Mariska spelt

Bij de derde vraag op het eerste kaartje Draag jij bij aan de vrijheid van anderen, en zo ja: hoe? blijkt dat de twee veel van elkaar kunnen leren. Mariska is klaarblijkelijk onder de indruk van het maatschappelijk werk dat Paul verricht. "Ik help geen andere zoals u dat doet, maar dit zet mij wel aan het denken. Waarom doe ik dat niet? Misschien is het wel goed om dat te gaan doen."