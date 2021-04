Dora viert na twee coronabesmettingen honderdste verjaardag: "Elke dag glaasje wijn"

Dora van Poelgeest, geboren en getogen Amsterdamse, is deze week honderd jaar geworden. Een klein wonder, want ze was twee keer besmet met corona. Vooral de tweede keer was het kantje boord. Ze had al afscheid genomen van haar familie, maar opeens sloeg de antibiotica aan. En dus is ze er nog, en hoe!

Dora van Poelgeest, in 1921 geboren in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Oost, heeft er een eeuw opzitten. Wat haar geheim is? Optimisme, en iedere dag een glaasje wijn. De eerst jaren van haar leven bracht ze door in Floradorp, met haar ouders en 12 broers en zussen.

"Het was er altijd heel gezellig, altijd dansen en zingen. Maar we werden ook wel met honger wakker. Dan pikten we wortelen van boer Dick. Die schraapten we schoon met een steentje onder de pomp, en in bed lagen we te knagen. Maar we zijn er allemaal heel goed uitgekomen hoor!"

"Je moet erop vertrouwen dat het altijd weer beter wordt"

Met haar man en uiteindelijk vier kinderen leefde ze eerst aan de Govert Flinckstraat in de Pijp. "Vlakbij de markt. Daar lag aan het eind van de dag nog van alles te eten. Aardappelen en groenten. Dat aten we lekker op. Mijn man was echt een goede man. Hij werkte op de NDSM werf." Later vertrekt het gezin, met inmiddels vier kinderen, terug naar Noord, naar de Aardbeistraat. Daar woont Dora, tot ze in 2018 niet meer alleen kan wonen, en verhuist naar verpleeghuis Amsta in Oud West.