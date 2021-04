Groot Wassink wil opnieuw lijsttrekker GroenLinks worden: "Ik ben zeer strijdbaar"

"Ik ben zeer strijdbaar", vertelt Groot Wassink. "Ik kijk met veel zelfvertrouwen en strijdlust naar volgend jaar. Daar heb ik erg veel zin in. Ik ga me zeker weer kandidaat stellen als lijsttrekker. Ik kan eigenlijk niet wachten tot we gewoon weer een campagne kunnen voeren. Ik hoop eigenlijk vooral dat we volgend jaar weer debatten kunnen hebben."

Hij zegt dat de thema's "klimaatverandering en groeiende ongelijkheid" nog steeds relevant zijn. Groot Wassink denkt niet dat Amsterdammers geen vertrouwen hebben in het beleid van het huidige stadsbestuur, als het bijvoorbeeld over de plannen voor windmolens gaat. "Daar geloof ik helemaal niet in. Ik denk dat heel veel mensen in de stad nog steeds de transitie naar duurzame energie steunen."

Bij de Tweede Kamerverkiezingen stemden, ten opzichte van de vorige landelijke verkiezingen, ongeveer de helft minder Amsterdammers op GroenLinks. "Ik stond niet te juichen natuurlijk", zegt Groot Wassink. "Pijnlijk. Sowieso pijnlijk dat links het behoorlijk laat liggen en GroenLinks heeft het zeker niet goed gedaan. Een buitengewoon vervelende episode. Maar dat wil overigens niet zeggen dat ik niet met ontzettend veel zelfvertrouwen naar de verkiezingen van volgend jaar kijk."

De hele uitzending van Park Politiek is hier te zien: