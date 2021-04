Vliegtuigen uit India mogen niet landen vanwege mutaties coronavirus

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt het vliegverbod in op verzoek van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid en Welzijn). Het verbod geldt tot in elk geval 1 mei 00.01 uur.

Voorkomen

Buurlanden hebben zo'n vliegverbod al ingesteld. Het kabinet wil voorkomen dat reizigers om die reden voor Nederlandse luchthavens, zoals Schiphol, kiezen.

Ook laat het kabinet weten dat er "onzekerheid" over de Indiase mutaties is. Het besluit is mede naar aanleiding van een spoedadvies van het RIVM genomen.

Dringend advies

Wel wordt er benadrukt dat er al een inreisverbod voor mensen die niet uit de EU komen geldt. Ook geldt er een dubbele testverplichting voor reizigers uit hoogrisicolanden en een "dringend quarantaine-advies".

Wekelijks zouden er zon zeven vluchten vanuit India naar Nederland komen. De meeste van de passiers zouden transferpassagiers zijn. Voor Nederlanders die niet kunnen terugkeren uit India, geldt het advies een veilig onderkomen te zoeken.

Er geldt verder al een vliegverbod voor passagiersvluchten naar Nederland vanuit Zuid-Afrika en landen in Zuid-Amerika.