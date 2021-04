Metroverkeer uur platgelegd door storing nieuw systeem, dienstregeling wordt opgestart

Voor de tweede keer in een paar weken tijd stonden alle metro's vanavond stil door een storing. Rond 22.20 uur was het probleem verholpen en kon de dienstregeling weer opgestart worden.

Het metroverkeer is rond 21.25 uur stilgelegd. Het ging, net als op 12 april, weer om een storing met het nieuwe beveiligingssysteem. Daar wordt op sommige dagen mee gereden, omdat het systeem geleidelijk ingevoerd gaat worden.

Leren

"Voor de reizigers is het verre van prettig en voor collega's is het ook heel hard werken, maar het maakt wel dat we kunnen zien, wat gaat er goed en niet goed, en dat we daarvan kunnen leren", liet een woordvoerder van het GVB vanavond aan AT5 weten.

Er is van tevoren aangekondigd dat het nieuwe beveiligingssysteem vandaag gebruikt zou worden. Na ongeveer een uur konden de metro's weer rijden. Het GVB laat wel weten dat er rekening gehouden moet worden met vertraging.

Stapje voor stapje

Het nieuwe systeem werkt al op de Noord/Zuidlijn en zou eigenlijk jaren geleden al op het hele metronet gewerkt moeten hebben. Sinds eind februari is het GVB "stapje voor stapje" bezig met de invoering op de andere metrolijnen.

Er wordt nog onderzocht hoe de storing kon ontstaan. Op 12 april gebeurde dat doordat het computersysteem van de verkeersleiders vastliep, maar het is dus nog niet duidelijk of dat opnieuw de oorzaak is geweest.