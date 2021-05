Hotel op Zuidas stelt kamers als atelier beschikbaar voor kunststudenten

De studenten kregen niet zomaar een kamer. Daarvoor moesten ze met een voorstel van het kunstwerk komen, het presenteren en onderhandelen. "Het is een goede oefening voor de studenten", zegt docent Olle Stjerne, "want dit zullen ze ook na het afstuderen moeten doen."

Door corona kunnen veel studenten niet op de academie werken, dus geeft Sjoerd Sybesma, manager van Hotel Innside by Meliá, de studenten de mogelijkheid te werken in het hotel. Andersom vindt Sybesma het belangrijk om een band te creëren met de buurt. "De studenten kunnen de kamers gebruiken als atelier en op deze manier kunnen wij locale kunstwerken laten zien in het hotel. Een win-win-situatie dus!"

De Zweedse studente Ingeborg claimde na haar presentatie een plekje in het hotel; en niet zomaar één. Zij mag aan de slag in de skybar, waar haar werk ook zal hangen als het af is. "Ik maak een roerstaafje, maar dan zes meter hoog", vertelt Ingeborg. "Het is een prachtige plek om te werken en het is leuk om iets buiten school te doen."

Ook de Franse student Felix mag zijn werk in het hotel maken. "Ik maak fossielen die niet hebben bestaan, gebeeldhouwd uit hout, die worden neergelegd alsof ze zomaar gevonden zijn." Felix' kunstwerk met fossielen wordt het eerste wat je ziet als je het hotel binnenloopt.