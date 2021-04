Vanavond te zien bij AT5: Eerste hulp bij exposing

Een ongewenst verspreide naaktfoto of video kan snel rondgaan via websites, sociale media en chatapplicaties als WhatsApp en Telegram. Maar is eenmaal online altijd online? Welke verantwoordelijkheid dragen de online platforms zelf?

Stel: een expliciete foto of video van jou staat op het punt om online gezet te worden. Eenmaal op het web zal het een eigen leven gaan leiden. De angst dat veel mensen het te zien krijgen maakt je kwetsbaar voor afpersing en uitbuiting.



Deze schaamte rondom exposing heeft in veel gevallen een gigantische impact op het leven van slachtoffers. Hoe haal je in gevallen van exposing de ongewenste beelden weer van het internet af en welke rol hebben online platforms om verdere verspreiding tegen te gaan? 'Jongeren uit het zicht' Vanavond om 18.30 uur praten experts hierover verder in De Balie. Met Arda Gerkens, Directeur Expertisecentrum Online Kindermisbruik, Cindy Schuls, Jeugdagent, advocaat Willem van Lynden en middelbare school docent Feray Sunguroglu. De uitzending is om 18.30 uur live te zien op AT5 en wordt morgen- en zondagavond om 23.00 uur herhaald. Tijdens deze tweede bijeenkomst in het onderzoek 'Jongeren uit het zicht' bespreken we wat slachtoffers kunnen doen als er ongewenste naaktbeelden van hen online rondgaan en kijken we op welke manieren het lekken en doorsturen van naaktbeelden kan worden tegengegaan. Onderzoek AT5 en De Balie Live Journalism AT5 en De Balie Live Journalism doen onderzoek naar jongeren die slachtoffer zijn geworden van online shaming, met soms verstrekkende gevolgen. We spreken ouders, docenten, hulpverleners en instanties, over wie welke verantwoordelijkheid heeft en hoe we dit probleem structureel kunnen aanpakken in de stad. Wil je mee praten of je verhaal delen? Mail naar: [email protected]