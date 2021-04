Café-eigenaren bereiden zich voor op volle terrassen: "We hebben zelfs extra bitterballen"

Woensdag om 12.00 uur is het eindelijk zo ver: de terrassen mogen weer open. Café-eigenaren bereiden zich voor op volle terrassen. "Wij hebben in ieder geval 2.000 liter kelderbier in huis gehaald", vertelt café-eigenaar David André. "En we hebben zelfs extra bitterballen ingekocht", vult mede-eigenaar Frits de Haes aan. "Zodat iedereen bij het biertje ook van een lekkere snack kan genieten."

Terrassen zijn al sinds half oktober vorig jaar gesloten, maar aan deze lange periode komt een einde. Horeca-eigenaren mogen straks tussen 12.00 en 18.00 uur maximaal vijftig gasten tegelijk verwelkomen. Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten op 1,5 meter afstand, of meer als ze uit hetzelfde huishouden komen. Alleen voor toilet- en garderobebezoek of om te betalen mogen bezoekers mét een mondkapje op naar binnen.

Jort Vos is eigenaar van Café De Blaffende Vis, en is maar al te blij dat hij weer aan het werk kan. "Nu in de take-away hebben we best wat mensen die koffie komen halen, maar die stuur je daarna weg. Dat je eindelijk tegen je gasten mag zeggen: 'Neem lekker plaats', en dat je met een glimlach weer je vak kan uitoefenen. Daar heb ik het meeste zin in."

Dat het aantal opgenomen coronapatiënten in het ziekenhuis hun top nog niet bereikt heeft, mag volgens Jorts collega Bob Brockhoff de pret niet drukken. Hij is er van overtuigd dat zijn terras veilig open kan. "Dus we gaan ervoor. We gaan zorgen dat mensen hier coronaproof een gezellige middag kunnen hebben."