Kale en Kokkie zijn lyrisch over Klaassen: "Hij was echt fantastisch"

Het was een fijne week voor Ajaxfans Kale en Kokkie. Ondanks dat er in Utrecht niet werd gewonnen is Ajax zo goed als verzekerd voor de landstitel. De heren waren vooral te spreken over Davy Klaassen zijn inzet tegen AZ. "Hij wil gewoon altijd winnen."

Kale had het mooi gevonden als ze in Rotterdam kampioen hadden kunnen worden, maar thuis tegen Emmen is ook prima. Kokkie hoopt dat de Feyenoorders keurig op een rijtje de erehaag vormen voor de Ajacieden als ze 9 mei langskomen in de Kuip. Daarnaast waren er ook weer supporters aanwezig in de Johan Cruijff ArenA.

Nieuwe verslaggever

Het zat eraan te komen, vandaag kwam er een nieuwe verslaggever naar Kale en Kokkie. Maar de heren waren mild voor de oude verslaggever. "Als hij zich goed inleest, dan mag hij volgende week wel weer komen", zegt Kale. Maar ook de nieuwe verslaggever moest het ontgelden. "Wat sturen ze nou weer!?', vraagt Kale lachend na de vraag over de spannende eerste helft tegen AZ. "Waar ging het mis dan?"

Ook hadden Kale en Kokkie natuurlijk hun kijk op de Super League. "Wat ik wel leuk vond", zegt Kokkie, "die trainer van Manchester United vroeg zich precies hetzelfde af als ik: 'waarom zit Ajax daar niet bij?' Volgens mij weten die gasten die het georganiseerd hebben, Real Madrid en Juventus, het best nog wel: dat ze zijn uitgeschakeld door Ajax. Natuurlijk wil je ze er dan niet bij hebben."