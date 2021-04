Meerdere Koningsnacht feesten beëindigd door politie

Ook zijn er twee grote feesten opgerold. In een bedrijfspand aan de Nes en op een feest in Diemen zijn in totaal 150 feestgangers beboet voor het overtreden van de coronaregels. Tegen de organisatie van deze feesten wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt.

Ook tijdens Koningsdag wordt er gehandhaafd op het naleven van coronamaatregelen. Bij aantreffen van illegale feesten treedt de politie direct op.