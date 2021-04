Een woning aan de Staalmeesterslaan in West is vanmiddag overvallen. Een van de drie verdachten was verkleed als pakketbezorger. Ook zou er gedreigd zijn met een vuurwapen.

Volgens een woordvoerder van de politie is het nog onbekend wat voor en of er buit is gemaakt. De recherche is aanwezig voor onderzoek.

De drie verdachten zijn nog niet aangetroffen. Er is een burgernetactie gestart.