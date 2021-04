'The morning after', parken en straten bezaaid met glas en andere troep

Op heel veel plekken in de stad was het veel te druk om het coronaproof te houden. Zo werd het Vondelpark ontruimd en moest de ME ingrijpen op de Westerstraat. Maar zeker ook vandaag is goed te zien dat het druk is geweest, vooral vanwege de bende die feestgangers hebben achtergelaten. De parken en pleinen liggen vol afval en veel wegen zijn bezaaid met glas.

Westerpark 'the morning after'- Dirk Lina

De combinatie van de verjaardag van de koning en het lekkere weer zorgde voor volle parken. Het Vondelpark werd al vroeg in de middag gesloten en uiteindelijk ontruimd. Het Westerpark bleef wel 'gewoon' open en werd ook druk bezocht.

Drukte Westerpark

Drukte Westerpark

Drukte Westerpark

Drukte Westerpark

Drukte Westerpark

Helpende handjes Het park lag er vanochtend in een flinke toestand bij, vol met achtergelaten afval van de feestvierders. Blikjes, ballonnen en tassen van supermarkten moesten vanochtend door de gemeente en vrijwilligers van de grond worden gepakt. Ook het Oosterpark is in 'kennelijke staat' achtergelaten. Ook daar moest de gemeente vanochtend aan de slag, wel had de gemeente een aantal helpende handjes. Kinderen die in het park waren hielpen de mannen en vrouwen van de reiniging.

Westerstraat Niet alleen de parken waren overvol, ook op de Westerstraat in de Jordaan was gister ongelofelijk druk. Uiteindelijk greep de ME in en zorgde ervoor dat de feestvierders het gebied verlieten. Ook hier bleef de straat gisteren achter als een festivalterrein.