Alle kraampjes weer terug op de markt: ''U bent de eerste, dit biljet ga ik inlijsten''

Bijna vijf maanden moesten bezoekers van de markten in de stad ze missen, de niet-essentiële kramen met bijvoorbeeld kleding, maar vanaf vandaag zijn ze weer terug. Sinds het ingaan van de laatste lockdown mochten er alleen nog maar levensmiddelen worden. ''De ziekte is verschrikkelijk, maar achteraf gezien had deze maatregel niet gehoeven'', zegt een van de marktkooplieden op de Albert Cuyp.

''De eerste weer sinds 4,5 maand'', roept de eigenaar van een sieradenkraam die voor het eerst sinds maanden weer iets verkocht heeft. Terwijl hij triomfantelijk een biljet van twintig euro in de lucht houdt zegt hij tegen de klant: ''U gaat geluk brengen meneer, dankuwel, die gaan we inlijsten.'' Verkopen deed hij wel in de afgelopen maanden, maar dan online en dat is niet hetzelfde als lekker struinen over de markt en spullen in je handen houden, vindt hij. ''Het contact met de klanten heb ik enorm gemist.''

''Ik denk dat de mensen ook wel weer persoonlijk geholpen willen worden in plaats van online'', zegt een verkoopster van sieraden die online wel probeerde spullen te verkopen, maar echt zode aan de dijk zette dat niet. ''Online kopen is natuurlijk leuk, maar op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook op. Je wil ook gewoon weer lekker ouwehoeren met de mensen, ik ben ook nog niet helemaal uitgepakt door het geouwehoer met mijn collega's.'' Dat de markt weer volstaat met kramen maakt dat de mogelijkheid om anderhalve meter afstand te houden kleiner is. ''Het zal heus nog wel wat opstartmoeilijkheden hebben, omdat mensen toch nog afstand willen houden. We hebben hier extra ruimte gecreerd door de kramen een stuk naar achteren te plaatsen. Er is genoeg ruimte voor iedereen om langs te komen en in de buitenlucht shoppen is een van de veiligste dingen die je kan doen''