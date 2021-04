Rotonde Mauritskade/Linnaeusstraat wordt veiliger: "Ik ben hier zelf wel eens aangereden"

Op de rotonde Mauritskade/Linnaeusstraat wordt hard gewerkt om de verkeersveiligheid te verbeteren. In het AT5-programma Het Verkeer vertelt directievoerder Sebastiaan Knaup over wat er allemaal gaat veranderen aan de rotonde.

Wanneer wij aankomen bij rotonde Mauritskade/Linnaeusstraat is het erg druk, wat geen uitzondering is voor deze plek in de stad. Auto's, fietsers, scooters, voetgangers en tramverkeer komen er allemaal samen. De komende weken wordt hard gewerkt om de verkeersveiligheid op de rotonde te verbeteren. "De rotonde wordt aangepakt omdat hier binnen een periode van drie jaar diverse ongevallen hebben plaatsgevonden met letsel", vertelt Knaup. "We gaan de rotonde veiliger maken door het fietspad verder van de rijbaan af te leggen, daardoor ontstaat er opstelruimte voor de fietser om veiliger over te kunnen steken. Dan kan de auto de fietser ook zien staan." Een opvallend detail op de rotonde is één klein hekje naast de gracht. Daar zit een interessant verhaal achter: voor de werkzaamheden liepen de blindegeleidelijnen namelijk door tot het randje van de gracht. Nou is er gelukkig nog niemand het water in gelopen, maar heel handig is het niet, geeft Knaup toe. Dat foutje is nu ook aangepakt zegt hij. "We maken de oversteek voor blinden en slechtzienden veiliger door een hekje te plaatsen langs de gracht waar de blindegeleidelijnen eindigen."

Quote "Ik vind de rotonde heel hectisch altijd" voorbijganger

Dat de rotonde druk en verwarrend kan zijn, daar zijn alle voorbijgangers die wij spreken het over eens. "Hij werkt denk ik niet zo als een rotonde want je hebt volgens mij niet echt de rotonderegels hier", vertelt een voorbijganger. "Ik vind hem vooral heel hectisch altijd", zegt zijn vriendin. Een fietser die wij spreken vertelt over haar eigen ervaring met de drukke rotonde. "Er gebeuren best vaak kleine dingetjes. Ik ben hier zelf ook wel eens aangereden door een elektrische fiets." Ook vertelt een voorbijganger extra op te letten als ze over de rotonde rijdt: "Als ik er met de auto overheen rijdt dan let ik best wel goed op. Je moet even heel goed kijken waar de fietsers precies kunnen komen."

Geen omleidingen voor verkeer Al het verkeer op de rotonde kan gewoon langs het werk. Auto's rijden over de trambaan en fietsers gaan over de rijbaan. Voetgangers kunnen via de andere kant van de rotonde langs het werk. De werkzaamheden op de rotonde zijn 12 mei klaar. "Dan kunnen we we hier veilig oversteken met de fiets", aldus Knaup.