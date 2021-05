Stad NL V Begin twintig en een eigen restaurant: "Zoek leuke en goede mensen om het samen mee te doen"

22 en 25 jaar oud waren de zussen Loes en Lotte toen ze twaalf jaar geleden samen met hun compagnon eigenaar werden van hun eigen zaak, helemaal boven in de Kalvertoren. Wij Zijn Amsterdam ging bij de twee langs om erachter te komen hoe ze dit voor elkaar kregen en wat het inhoudt om op zo'n jonge leeftijd een eigen zaak te runnen.

"Tijdens onze studies werkten Lotte en ik voor dezelfde baas. En hij heeft toen gevraagd om deze zaak, samen met hem, te kopen en te exploiteren", vertelt Loes vanuit de keuken van het restaurant, waar ze de eerste jaren veel te vinden was als kok. "Dat was natuurlijk een onwijs gave kans. Ik was pas 22 en Lotte 25."

"Toen we dit bedrijf startten waren we echt zeven hele dagen hier", vult Lotte aan. "Daar kwamen alle spanningen bij van mensen leren kennen. En hoe is het eigenlijk om een bedrijf te hebben?" Door die onzekerheden namen de twee in het begin vaak te weinig afstand van hun bedrijf, beseffen ze nu. "Het is belangrijk om naast het harde werken ook momenten van ontspanning te vinden en ik denk dat we dat die eerste jaren gewoon veel te weinig hebben gedaan."

Met weinig ervaring begonnen de zussen dus met hun zaak, toch had hun leeftijd ook voordelen. "Ja, het was heel fijn om op zo'n jonge leeftijd hiermee starten. We hadden nog geen kinderen en financieel gezien waren de risico's te overzien, want we hadden ook geen koophuis." "Wat ons ontzettend heeft geholpen is dat we een ervaren ondernemer als compagnon hadden en we een lening van de bank kregen omdat hij al een ondernemer was", voegt Lotte daaraan toe.

Ondanks de huidige coronacrisis zijn de plannen van de twee voor de toekomst groot. "Zakelijk gezien is het natuurlijk een ramp, maar we zijn heel positief gebleven en heel druk bezig met mooie nieuwe plannen maken. En samen met het team zijn we bezig met vrijwilligerswerk." Ook hebben ze nog wel een advies voor jonge beginnend ondernemers. "Onze allerbelangrijkste tip: zoek leuke en goede mensen om het samen mee te doen, want dat maakt een bedrijf."