Raad voor Cultuur adviseert positief over nieuwe omroepen Zwart en ON!

Omroep ON! van journalist Arnold Karsken en Omroep Zwart waarbij onder andere rapper Akwasi is betrokken, moeten een plek krijgen in het publieke bestel. Dat adviseert de Raad voor Cultuur aan demissionair Arie Slob (Media). Wel plaatst de raad kritische kanttekeningen bij de regels van toelating.

De twee nieuwe omroepen zijn volgens de raad van toegevoegde waarde, omdat zij een herkenbare stroming vertegenwoordigen, nieuwe doelgroepen bedienen en de verscheidenheid van het aanbod vergroten.

Journalistieke waarden

Daarbij wijst de raad expliciet op het belang van journalistieke waarden voor het vertrouwen in het publieke omroepbestel. "Daarin past het om op basis van feiten andere visies en opinies te brengen", zo oordeelt de raad. "Maar het is van belang dat ON! zich distantieert van de structurele diskwalificatie van NOS als onafhankelijke nieuwsvoorziening."

De raad toetste op verzoek van minister Slob de aanvragen om erkenning van alle publieke omroepen voor de concessieperiode 2022-2026. De raad heeft getoetst of zij op de één of andere wijze bijdragen aan de pluriformiteit en de publieke media-opdracht. Volgens de raad is dat het geval. Wel waarschuwt de raad dat wat de kijker en luisteraar in praktijk krijgt voorgeschoteld minder pluriform is, dan je op basis van de plannen zou verwachten.

Aanscherping Mediawet

Volgens de raad moeten de waarden van de Publieke Omroep beschermd worden. De raad denkt hierbij zowel aan aanscherping van de Mediawet als bijvoorbeeld aan een verplichting voor omroepen om de Raad voor Journalistiek te erkennen en verplichting voor omroepen om een meer toegespitste journalistieke code te onderschrijven.

Omroep Zwart behaalde afgelopen november de benodigde vijftigduizend leden voor toetreding. De omroep wil meer diversiteit toevoegen aan het Nederlandse omroepbestel. Akwasi, die vanaf de oprichting nauw is betrokken bij de omroep, meldde afgelopen januari zich op zijn rol binnen de omroep te beraden nadat hij een maand daarvoor kwaad een interview met Radio 1 had beëindigd. Hij dwong de journalist daarbij om de opnames te wissen.

Persvrijheid

Journalist Arnold Karskens werd eind maart bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein door de politie meegenomen. Volgens de politie ging het toen om een "ongelukkige samenloop van omstandigheden." Volgens zijn nieuwe omroep stond door het incident de persvrijheid op de tocht.

Naast de Raad voor Cultuur brengen ook het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een advies uit. Het Commissariaat voor de Media toetst daarbij de ledeneis. Mede op basis van deze adviezen besluit minister Slob vóór 1 augustus 2021 welke omroepen een erkenning of voorlopige erkenning krijgen.