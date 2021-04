Schrijver Hafid Bouazza (51) overleden

De Amsterdamse schrijver Hafid Bouazza is vandaag op 51-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt zijn uitgever Querido. Volgens Querido kampte Bouazza al langer met een slechte gezondheid. Hij overleed in het OLVG.

Bouazza werd geboren in Marokko en kwam als kind naar Nederland. Na zijn studie Arabische taal- en letterkunde in Amsterdam debuteerde hij in 1996 met zijn verhalenbundel De voeten van Abdullah, die werd bekroond met de E. du Perronprijs.

Zijn roman Paravion uit 2003, over drie generaties die wonen in een dorp in Marokko, werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en won de Belgische literatuurprijs De Gouden Uil. Hij won dat jaar ook de Amsterdamprijs voor de Kunst.

Bouazza was nog bezig met een nieuwe roman. Hij laat twee zonen achter.