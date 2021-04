D66 en PvdA willen nieuwe Meervaart in Sloterplas

Al jaren wordt er gesproken over de mogelijke nieuwbouw van de Meervaart. Wethouders Touria Meliani (Cultuur) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) pleitten voor de plek in de Sloterplas, maar bewoners spraken zich er tegen uit.

Voordelen

Er werd een zogenoemd participatietraject opgestart, maar het stadsbestuur liet eind maart weten dat het traject geen duidelijke uitkomst had. "Dit gegeven in combinatie met de vele voordelen (waaronder de kwaliteit) van een locatie in de Sloterplas, is voor de twee fracties reden om een duidelijke keuze te maken", laten D66-raadslid Martijn Bosman en PvdA-raadslid Hendrik-Jan Biemond weten.

"Vertraging kan Nieuw-West niet gebruiken", stelt Bosman. "Dit nu al 160.000 inwoners tellende stadsdeel groeit gestaag en daar horen hoogwaardige culturele voorzieningen bij. De optie voor een nieuwe locatie in de Sloterplas ligt uitgewerkt klaar. Zowel bewoners, betrokkenen, cultuurmakers als de liefhebbers van kunst en cultuur hebben nu behoefte aan duidelijkheid."

Snelle start

Biemond zegt dat het nog te bouwen theater past bij "de grootte, groei en statuur" van het stadsdeel. "Na bewoners, experts en alle voor- en nadelen afgewogen te hebben, komt die wat ons betreft in de Sloterplas. Een snelle start van de bouw is daarnaast van groot belang voor alle betrokkenen en liefhebbers van de kunst en cultuursector."

Gisteren liet het stadsbestuur weten dat de gemeenteraad eind mei tijdens een raadsvergadering kan stemmen over de eventuele nieuwe locatie van de Meervaart. Coalitiepartij SP heeft zich eerder kritisch over de locatie in de Sloterplas uitgelaten, net als een groot deel van de oppositie.