Ten Hag tekent bij tot zomer van 2023

Zijn huidige contract liep tot en met 30 juni 2022. De nieuwe overeenkomst gaat in per 1 juli 2021 en heeft een looptijd tot en met 30 juni 2023.

"Ik weet wat ik hier heb en met welke mensen ik hier werk", laat Ten Hag weten. "Daarnaast weet ik hoe we de volgende stap weer kunnen zetten met dit team. Ik ben hier gelukkig."

Hij zegt dat Ajax in het buitenland op de kaart staat. "We krijgen daarvoor de erkenning, maar we willen nog meer. We willen nog hoger en de topclubs in Europa ergeren."

Een Italiaanse journalist meldde deze week dat Ten Hag binnenkort in gesprek zou gaan met Tottenham Hotspur, maar dat lijkt dus niet te kloppen.

Ajax kan zondag kampioen worden tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen, dat is dan de 35e landstitel van de club.