Steeds meer elektrische bussen in de stad

Op dit moment rijden er zo'n 30 elektrische GVB bussen in Amsterdam maar daar komt verandering in. Dankzij een Europese aanbesteding moeten in 2025 alle GVB-bussen in de stad elektrisch worden.

In samenwerking met de gemeente en de Vervoerregio is het GVB bezig al langere tijd bezig om het openbaar vervoer in de stad te verduurzamen. Vorig jaar startte het GVB met de eerste elektrische bussen op de lijnen 15,22 en 61.

Daarbij wordt volgens Gerard Slegers van de Vervoerregio rekening gehouden met minder reizigers door de coronapandemie: "Ondanks de onzekere tijden voor het openbaar vervoer in Amsterdam door de coronapandemie, is het belangrijk dat we gezamenlijk blijven investeren in duurzaam ov."

De uitbreiding start in juni dit jaar op buslijn 369, die van Sloterdijk naar Schiphol rijdt. Naar verwachting zullen in 2025 alle GVB-bussen vervangen zijn voor elektrische bussen.