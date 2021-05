SOEP buiten je bubbel: Hoe open minded is Amsterdam?

In SOEP buiten je bubbel praten twee Amsterdammers - die elkaar normaal misschien niet zo snel zouden ontmoeten - met elkaar over thema's die betrekking hebben tot 4 en 5 mei. Thema's zoals vrijheid, vieren, moed, herdenken en je eigen gedachtes daarover. De inhoud van het soepblik bepaalt waar de gasten het over zullen hebben.

In de laatste aflevering van deze negendelige serie gaan predikant Johan Visser en Milou Deelen, schrijfster, feminist en activist, met elkaar in gesprek over de vraag hoe open minded Amsterdam nu eigenlijk is.