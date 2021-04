CDA stelt Kamervragen over onveilige sfeer op modeschool AMFI

CDA heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld aan demissionair minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven naar aanleiding van een reportage van AT5 en NH over de onveilige sfeer op modeschool AMFI. CDA-Kamerlid René Peters vraagt zich af of de m inister op de hoogte is over de misstanden op de modeschool in Oost.

Nachtenlang doorwerken onder invloed van speed, burn-outs, pestgedrag door docenten en racisme. Voor menig (oud-)student aan de Amsterdamse modeschool AMFI is dat de realiteit. Dat blijkt uit gesprekken die AT5 en NH Nieuws voerden met ruim vijftig (oud-)studenten en negen (oud-)docenten.

CDA-Kamerlid René Peters wil weten of de minister bereidt is om de Onderwijsinspectie opdracht te geven om de problemen te onderzoeken, ofwel in te grijpen. Daarnaast vraagt Peters zich af of de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) niet in staat is om in te grijpen. Het NVAO is een zorgorganisatie die accreditaties uitdeelt aan het hoger onderwijs.

Vriendjespolitiek

Studenten ervaren de opleiding ook als te hiërarchisch, met pestgedrag door docenten of vriendjespolitiek onderling. Of docenten je mogen, kan je positie en plek op de opleiding én in de modewereld bepalen, geven meerdere studenten aan.

Ook docenten maken dit mee. Zo zou een docent een petitie zijn gestart om een andere docent weg te krijgen, bevestigen meerdere mensen met wie wij spraken. Maar wie zich openlijk uitspreekt, wordt als lastig ervaren. Docenten die vervelend gedrag vertonen, zouden nog steeds hoge posities binnen het AMFI en de modewereld bekleden.