Werkstraf geëist tegen Amsterdammers die homostel bespuugden en uitscholden in Oost

De officier van justitie heeft vandaag tegen twee Amsterdammers, die ervan worden verdacht in april 2020 een homostel die hand in hand liepen te hebben bespuugd en uitgescholden , werkstraffen geëist van van 120 uur en 80 uur.

Op 12 april 2020 werden Fabio en Daniël, een stel uit Amsterdam-Oost, ernstig lastig gevallen toen zij hand in hand liepen over de Insulindeweg in Amsterdam-Oost. Het stel besloot een deel van het incident te filmen. De beelden werden vervolgens op sociale media gedeeld en zorgden voor veel verontwaardiging.

Spugen

De politie werd erbij gehaald, maar nadat de agenten weg waren, keerden twee jongens terug op een scooter. Ze bespuugden Fabio en reden weg. Het OM heeft tegen de 21-jarige verdachte een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uur geëist en tegen de 22-jarige verdachte een onvoorwaardelijke werkstraf van 80 uur. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Leerstraf

Ze werden eerst beledigd door een minderjarige jongen. De tiener werd veroordeeld tot een leerstraf en een voorwaardelijke taakstraf van 25 uur. Hij ging tegen dat vonnis in beroep. Uiteindelijk werd hij opnieuw veroordeeld tot een leerstraf. Daarbij wordt ingegaan op 'sociale vaardigheden, boosheidscontrole, antisociale attitude en denkfouten.' De voorwaardelijke taakstraf kreeg hij niet, omdat hij in een andere strafzaak al 'een forse voorwaardelijke straf met bijzondere voorwaarden' had gekregen.

Opnieuw

In mei vorig jaar werd het koppel overigens opnieuw het slachtoffer van een homofobe aanval, zo meldde hun advocaat. Een van de mannen zou daarbij zijn geschopt.