Versoepelingen uitgesteld: sportscholen blijven dicht

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames is nog te hoog. "We zien dat we over de piek van de derde golf raken. Maar de daling is nu nog niet voldoende om ook de tweede stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten", twittert minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). "De druk op de ziekenhuizen is nog te hoog."

Het plan werd op 13 april gepresenteerd. De eerste stap werd op 28 april gezet. Toen mochten de terrassen onder voorwaarden open en mocht er weer gewinkeld worden zonder afspraak vooraf. De deskundigen uit het OMT waren kritisch, zij vonden dat er pas versoepeld moest worden als duidelijk was dat het aantal nieuwe besmettingen langere tijd met tien procent daalde.

Dit weekend zou er in het Catshuis weer een overleg zijn met het kabinet en deskundigen, maar dat overleg gaat ook niet door. Het wordt verplaatst naar volgend weekend. De Jonge laat weten dat er per week bekeken wordt wat er "verantwoord mogelijk is".