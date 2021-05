Zaid (9) grijpt in als jongens met pasgeboren meerkoetjes overgooien

Zaid Doukhri was gisteren aan het voetballen in Osdorp toen hij drie jongens zag overgooien met twee baby-meerkoetjes. Hij sprak de jongens aan en belde de Amsterdamse dierenambulance. "Het was zielig, dieren hebben ook een leven", zegt hij.

Zaid Doukhri

Zaid sprak de jongens aan en ze gingen weg. De meerkoetjes lagen ondertussen op de grond. "Zaid ging er heen en deed de kuikentjes onder zijn jas", vertelt zijn moeder. "Toen hebben de we dierenambulance gebeld. Zaid ging er meteen heen met een bakje water en een bakje met nootjes." Popcornbakjes Hij was bang dat de vogeltjes er niet goed aan toe waren. "Het leek erop dat een vogeltje zijn nek en beentje had gebroken. Toen hebben we foto's naar de Dierenambulance gestuurd", vertelt Zaid. "Ze zeiden dat de kuikentjes pas geboren waren en dat we ze warm moesten houden. Toen heb ik van popcornbakjes een bedje gemaakt met watjes erin." Tekst loopt door onder de foto

Zaid Doukhri

Zaid is een echte dierenvriend en heeft de Dierenambulance al twee keer eerder gebeld. "Een keertje voor een weggelopen hondje en nog een keertje voor een vogel", zegt hij. Gelukkig heeft Zaid niet vaker kinderen met dieren zien overgooien, maar als het weer zou gebeuren, grijpt hij weer in. De Dierenambulance is dolblij met de actie van de 9-jarige Zaid. "We zijn heel trots op hem", vertelt een medewerker. Hoewel de meerkoetjes pas net uit het ei zijn en al heel wat hebben meegemaakt, gaan ze het redden. Zijn moeder is ook trots op Zaid. "Ik hoop dat andere kinderen hem als voorbeeld zien."

AT5