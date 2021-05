Vannacht code geel vanwege wind, maar volgende week 20 graden

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten vanaf komende nacht in het westen en zuiden van het land en heeft daarom code geel afgegeven. In het Waddengebied, langs de gehele westkust en ook in Zuid-Limburg kunnen windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur voorkomen.

Daarna blijft het nog een paar dagen vrij koud voor de tijd van het jaar. Volgens Weeronline neemt de kans op een warmer weertype eind van de week toe. Als de wind tijdens het weekend naar het zuiden draait, liggen temperaturen rond 20 graden in het verschiet. In het zuidoosten stijgt de temperatuur zondag mogelijk richting 25 graden.

De temperatuurverwachting kent wel wat onzekerheid en neerslag kan de temperatuur temperen. De kans op koud lenteweer tijdens en na het weekend lijkt vooralsnog erg klein. Na een zeer koude aprilmaand laat zonnig en warm lenteweer ook in de nieuwe maand nog even op zich wachten. Deze week verloopt wisselvallig en vrij koud voor de tijd van het jaar met maxima tussen 10 en 13 graden.

De verschillende weermodellen laten namelijk een grote kans zien dat de westenwind plaatsmaakt voor een overwegend zuidelijke stroming. Vanuit het Middellandse Zeegebied wordt dan zachte lucht richting Nederland gevoerd. Op het grensvlak tussen koude en zachtere lucht kan wel bewolking ontstaan. Ook blijft de kans op neerslag aanwezig, waardoor de temperatuurverwachting voor het weekend nog wel wat onzekerheid ken In een wisselvalliger scenario komt de temperatuur ongeveer uit op een graad of 15.

Wanneer het langere tijd droog is met meer ruimte voor de zon liggen temperaturen rond 20 graden in het verschiet. In het zuidoosten kan het zondag mogelijk 25 graden worden Na het weekeinde zal de windrichting bepalen of we het zachtere lenteweer nog een tijdje houden of dat de temperatuur toch geleidelijk weer een stapje terug doet. De kans op koud weer, zoals deze week het geval is, lijkt vooralsnog nihil.