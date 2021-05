De komende dagen veel aandacht voor herdenken en vieren op AT5

In de week van 4 en 5 mei staat AT5 uitgebreid stil bij het thema vieren en herdenken. Met verschillende programma's, documenaire's en live verslag brengen dit thema de Amsterdamse huiskamer in.

Door de aanhoudende beperkingen in verband met de coronapandemie is het ook dit jaar niet mogelijk om publiek toe te laten bij de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei, of om publieksevenementen te organiseren op 5 mei.

Om Amsterdammers toch met elkaar in gesprek te laten gaan over verschillende thema's die met vrijheid te maken hebben zond AT5 daarom de afgelopen dagen de reeks SOEP buiten je bubbel uit. Hierin gingen twee Amsterdammers van verschillende achtergrond met elkaar in gesprek.

Ook kon je dit weekend al kijken naar de documentaire Sabina's Strijd; Een leven lang in verzet. Hierin vertelt Sabina Achterbergh over haar strijd voor erkenning van Roma- en Sinti-slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog.