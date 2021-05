Dansen voor de vrijheid in het Anne Frank Huis en de Westerkerk

Om stil te staan bij de vrijheid wordt op 5 mei het online Bevrijdingsdans Festival gehouden. Op verschillende plekken in de stad die met de Tweede Wereldoorlog zijn verbonden, zoals het Homomonument en het Anne Frank Huis, wordt gedanst. "Na de bevrijding in 1945 dansten de mensen op straat, nu doen we dat opnieuw."

De Syrische danser Ahmad Chaaban treedt op in de Westerkerk. "Ik denk tijdens deze dans aan de Tweede Wereldoorlog. Toen was niemand in de wereld vrij. Dit optreden is voor mij het symbool van de vrijheid."

Sinds 2017 vindt het Bevrijdingsdans Festival ieder jaar plaats op het Museumplein. Dit jaar zijn de optredens alleen online te volgen. Organisator Marike de Maar: "Het is ontzettend belangrijk om stil te staan bij de vrijheid. Door te dansen op deze bijzondere plekken in de stad, kunnen we de oorlog herdenken en de vrijheid vieren. "

De livestream is op 5 mei van 17.00 tot 20.00 uur hier te volgen.