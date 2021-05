Zo kun je vandaag de oorlog en de slachtoffers herdenken

Dit jaar zal de Dam opnieuw leeg zijn tijdens de Nationale Dodenherdenking. Toch zijn er een aantal plekken in de stad waar herdacht kan worden, zoals in de Hollandsche Schouwburg of via een historische stadswandeling.

Op de Nieuwe Ooster vindt in de ochtend de besloten Herdenkingsplechtigheid van de Gemeente Amsterdam plaats. Hier zal burgemeester Halsema langs zes oorlogsmonumenten lopen. Kinderburgemeester Dominic en kinderraadslid Frederique lopen met haar mee en leggen een aantal kransen. Bij het laatste monument zijn er twee minuten stilte.

De Hollandsche Schouwburg is op dit moment twee jaar lang gesloten vanwege een verbouwing. Toch kunnen mensen tussen 12.00 uur en 17.00 uur langskomen om te herdenken op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog joden zich moesten melden. Vanuit hier werden tienduizenden mensen naar concentratie- en vernietigingskampen gedeporteerd.

Wandelend herdenken

Het Amsterdams Comité 4 en 5 mei heeft een speciale wandelkaart gemaakt waar mensen via een wandeling kunnen herdenken in de buurt. In totaal staan 200 monumenten op de kaart en via de app kan je een eigen route samenstellen. Tijdens het wandelen kan je luisteren naar een van de 26 verhalende podcasts over de oorlog.

In de avond organiseert Theater Na de Dam traditiegetrouw verschillende online voorstellingen over de Tweede Wereldoorlog in onder andere Carré en het Plein Theater.

Open Joodse Huizen

Via een livestream delen bezoekers en bewoners verhalen van huizen waar Joodse mensen woonden en werkten tijdens en vlak na de oorlog. Van 15.00 uur tot 17.00 uur is er een livestream vanuit de Van Speijkstraat waar Leo Ullman (1938) 796 dagen ondergedoken zat. Hij gaat in gesprek met voormalig bewoner Onno.

Het volledige programma van de Dodenherdenking in de stad is hier te zien.