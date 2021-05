Bevrijdingsdag 2021: anders, maar nog steeds een feest

Het is vandaag de 76ste Bevrijdingsdag. Hoewel de meeste Amsterdammers dat graag met een biertje in de hand op een festival hadden gevierd, gaat het dit jaar toch nog anders. Wij zetten het voor je onder elkaar.

Vrijheidsmaaltijdsoep

We kennen de vrijheidsmaaltijden natuurlijk als een evenement waarbij we elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over de betekenis van vrijheid. Wie wil kan dan organisator zijn van een zo’n maaltijd. Dit jaar is anders, maar dat we elkaar dit jaar niet fysiek kunnen ontmoeten, betekent niet dat er geen vrijheidsmaaltijden zijn of dat we kunnen stilstaan bij onze vrijheid.

Dit jaar is aan de Amsterdamse chef en schrijfster Yvette van Boven gevraagd om het recept voor de vrijheidsmaaltijdsoep te maken. Je kunt de soep dus zelf maken met dit recept en meekoken tijdens een livestream, of haal je soep op bij een van de vele deelnemende restaurants als je deze van tevoren had besteld.

Pakhuis de Zwijger faciliteert met een livecast om toch het 'verbonden' gevoel te creëren. Hier kun je luisteren naar muziek en gesprekken over vrijheid, kijken naar dansoptredens en word je meegenomen langs een aantal initiatieven uit de stad.